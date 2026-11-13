Allianz informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Allianz hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 7,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 44,40 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 40,78 Milliarden EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at