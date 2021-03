Allianz investiert massiv in Hongkong-Fintech Welab - Allianz-Aktie legt zu

Die Allianz investiert 75 Millionen US-Dollar in das Fintech-Unternehmen Welab mit Sitz in Hongkong.

Die Investitionseinheit Allianz X ergänzt damit ihr Portfolio an asiatischen Wachstumsunternehmen "um ein weiteres aussichtsreiches Unternehmen", wie der Konzern mitteilte.

Welab hat sich den Angaben zufolge seit seiner Gründung 2013 als einer der führenden digitalen Finanzdienstleister in Asien etabliert und ist derzeit in Hongkong, auf dem chinesischen Festland und in Indonesien tätig. Das Investment von Allianz X werde wesentlich dazu beitragen, die weitere Expansion des Unternehmens zu finanzieren und insbesondere den weiteren Ausbau der technologischen Plattform zu ermöglichen.

Zudem gehen Allianz und Welab eine vertiefte strategische Kooperation ein, im Rahmen derer unter anderem die gemeinsame Entwicklung digitaler Produkte und Lösungen für die Vermögensverwaltung geplant ist. Geografischer Startpunkt der Kooperation ist Hongkong. Eine künftige Ausweitung auf die gesamte "Greater Bay Area" mit ihren 72 Millionen Einwohnern ist geplant, zu einem späteren Zeitpunkt potenziell auch auf Indonesien und die südostasiatischen Märkte.

Für die Allianz-Aktie geht es im frühen XETRA-Geschäft zeitweise 1,32 Prozent aufwärts auf 210,40 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)