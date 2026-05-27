Allianz Malaysia Berhad Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Allianz Malaysia Berhad Registered hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 MYR gegenüber 1,18 MYR im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,61 Prozent auf 1,88 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,93 Milliarden MYR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,657 MYR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1,85 Milliarden MYR gelegen.

Redaktion finanzen.at