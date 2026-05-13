Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.05.2026 11:30:00

Allianz meldet Rekordstart ins Jahr - 4,5 Milliarden Euro Quartalsgewinn

Der größte deutsche Versicherungskonzern überrascht mit einem starken Ergebnis im ersten Quartal. Der operative Gewinn stieg auf 4,5 Milliarden Euro – mehr als je zuvor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Allianz

mehr Nachrichten

Analysen zu Allianz

mehr Analysen
07:03 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:02 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
13.05.26 Allianz Neutral UBS AG
13.05.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
13.05.26 Allianz Underweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Allianz 378,40 1,31% Allianz

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es nach oben. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen