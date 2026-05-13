Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
13.05.2026 11:30:00
Allianz meldet Rekordstart ins Jahr - 4,5 Milliarden Euro Quartalsgewinn
Der größte deutsche Versicherungskonzern überrascht mit einem starken Ergebnis im ersten Quartal. Der operative Gewinn stieg auf 4,5 Milliarden Euro – mehr als je zuvor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allianz
|
08:40
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Allianz auf 'Buy' - Ziel 504 Euro (dpa-AFX)
|
07:22
|DAX-FLASH: Stabilisierung geht im Feiertagshandel weiter (dpa-AFX)
|
13.05.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
13.05.26
|STOXX-Handel: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
13.05.26
|Allianz-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG (finanzen.at)
|
13.05.26
|ROUNDUP: Allianz startet überraschend stark ins Jahr - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
13.05.26
|Allianz meldet Rekordstart ins Jahr - 4,5 Milliarden Euro Quartalsgewinn (Spiegel Online)
Analysen zu Allianz
|07:03
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07:03
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:02
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07:03
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.05.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.03.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07:02
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.05.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|378,40
|1,31%