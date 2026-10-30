30.10.2026 20:04:00

Allianz-Österreich-Chef ortet Saturiertheit im Land aber auch Chancen

Der Vorstandschef der Allianz Versicherung Österreich, Daniel Matić, attestiert der Alpenrepublik einen starken Markt und ein Hub für Zentraleuropa zu sein. Doch: "Österreich könnte manchmal etwas dynamischer sein", attestiert er im "Kurier" (Samstag). "Das ist vermutlich auch der Saturiertheit geschuldet". Es gebe aber auch "erhebliche Möglichkeiten gibt. Ich glaube sogar, dass das oft unterschätzt wird", so Matić, der von Wien aus den CEE-Raum für seine Firma mitbetreut.

phs/spo

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