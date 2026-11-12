Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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12.11.2026 07:11:41
Allianz profitiert von starkem Ergebnis im Asset Management
DOW JONES--Ein starkes Asset Management hat der Allianz im dritten Quartal einen deutlichen Anstieg des operativen Gewinns beschert. Das Ergebnis fiel besser aus als erwartet. Den Ausblick für das laufende Jahr hat Europas größter Versicherer bereits am Vorabend angehoben.
Der operative Gewinn legte um 6,2 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro zu. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 4,3 Milliarden Euro gerechnet. Das Asset Management verbuchte einen Anstieg um 35 Prozent, wohingegen die Schaden-Unfall-Versicherung wegen höherer Naturkatastrophenschäden einen Rückgang um knapp 8 Prozent aufwies.
Unter dem Strich verdiente die Allianz 2,78 Milliarden Euro nach 2,85 Milliarden im Vorjahr. Hier hatte die Prognose auf 2,5 Milliarden gelautet.
Für das laufende Jahr strebt die Allianz nun einen operativen Gewinn von rund 18,6 Milliarden Euro an. Bislang war der Versicherer von 17,4 Milliarden Euro und damit einem Wert leicht über Vorjahresniveau ausgegangen, mit einer möglichen Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten. Der Analystenkonsens stand zuletzt bei 18,4 Milliarden Euro.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/rio
(END) Dow Jones Newswires
November 12, 2026 01:11 ET (06:11 GMT)
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