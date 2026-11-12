Allianz Aktie
WKN DE: A2PXV5 / ISIN: US0188201000
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12.11.2026 07:43:22
Allianz Q3 Shareholders' Core Net Income Increases; Raises Upper End Of 2026 Operating Profit Range
(RTTNews) - Allianz Group (1ALV.MI, ALV.DE) reported third quarter net income attributable to shareholders of 2.78 billion euros, down 2.2% from prior year. Shareholders' core net income increased 1.2 percent to 2.9 billion euros. Adjusted for offsetting measures following the sale of the stake in Indian JVs, underlying growth was 3 percent. Core earnings per share was 7.70 euros compared to 7.44 euros. Operating profit was up 6.2 percent to 4.7 billion euros. Third quarter total business volume was at 44.4 billion euros, an internal growth of 3.0 percent.
Allianz raised the upper end of its full-year 2026 operating profit target range to around 18.6 billion euros.
At prior close on Frankfurt Exchange, Allianz shares were trading at 463.60 euros.
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