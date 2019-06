Allianz Real Estate kauft Hälfte an New Yorker Bürogebäude

Von Stephen Nakrosis

NEW YORK (Dow Jones)--Der Immobilienarm des deutschen Versicherungskonzerns Allianz hat einen Anteil von 49 Prozent am New Yorker Wolkenkratzer 30 Hudson Yards gekauft. Der Anteil an dem Bürogebäude habe einen Wert von 348 Millionen US-Dollar, teilte die Allianz Real Estate mit. Der Erwerb sei im Auftrag einiger Versicherungsunternehmen innerhalb des Allianz-Konzerns erfolgt. 2016 hatte die Allianz schon einmal 44 Prozent an dem in der Nachbarschaft liegenden Gebäude 10 Hudson Yards für 420 Millionen Dollar gekauft.

