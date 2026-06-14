Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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14.06.2026 14:57:24
Allianz said to lead bidding for HSBC’s Singapore insurance unit
The transaction, estimated to be up to US$2 billion, could be announced soon: sourcesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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