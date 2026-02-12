12.02.2026 06:31:29

Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 SAR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 SAR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 247,6 Millionen SAR im Vergleich zu 212,8 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,130 SAR. Im letzten Jahr hatte Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer einen Gewinn von 0,260 SAR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer im vergangenen Geschäftsjahr 925,61 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer 964,30 Millionen SAR umsetzen können.

