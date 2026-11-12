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12.11.2026 06:31:28
Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,21 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,50 Prozent auf 229,3 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer 240,1 Millionen SAR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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