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07.05.2026 06:31:29
Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Company Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,18 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 SAR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 209,1 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 225,1 Millionen SAR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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