Allianz schnappt sich Vorzeigeimmobilie in Australien

Die Allianz ist stets auf der Suche nach Objekten, in die der Versicherer sein Kundenvermögen investieren kann. Wie das Unternehmen zum Wochenauftakt mitteilt, ist man in der australischen Metropole Sydney fündig geworden. Zusammen mit dem NPS nimmt die Allianz 445 Milliarden Dollar in die Hand.Der AREAP Core I Fonds der Allianz kauft im Auftrag der Versicherung und des National Pension Service of Korea (NPS) 50 Prozent der Anteile am Commonwealth Bank Place in Sydney ("Darling Quarter"). Der Kaufpreis liegt nach Angaben der Immo-Tochter Allianz Real Estate bei etwa 445 Millionen Dollar brutto.Die Transaktion wird vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen voraussichtlich im Q1 abgeschlossen. Das Darling Quarter umfasst eine vermietbare Gesamtfläche von 61.000 Quadratmetern, wobei die Commonwealth Bank of Australia Hauptmieter ist. NPS und die Allianz sind 50:50-Investoren in dem Fonds."Wir freuen uns sehr, in dieses Bürogebäude in Sydney zu investieren, das langfristigen Wert und stabilen Cashflow bietet. AREAP Core I ist jetzt zu 82 Prozent investiert und dieser Vermögenswert bietet eine attraktive Diversifizierung des Portfolios", sagte Rushabh Desai, Asien-Pazifik-CEO von Allianz Real Estate.Die Aktie hat am Montag mit 230,05 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. In der Zwischenzeit ist der Kurs etwas zurückgekommen, doch sollte sich der Trend in den nächsten Wochen fortsetzen. Falls der Widerstand bei 232,60 Euro gebrochen wird, winken weitere zehn Prozent Kursanstieg.