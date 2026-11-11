Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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11.11.2026 19:59:23
Allianz schraubt Gewinnprognose nach oben
In den ersten neun Monaten stieg der operative Gewinn auf den Rekordwert von 14,1 Milliarden Euro. Am Donnerstag werden die vollständigen Geschäftszahlen präsentiertWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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