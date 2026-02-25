Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

25.02.2026 17:23:00

Allianz steigt beim Start-up-Fonds der EU ein, Schwarz-Gruppe prüft noch

Finanzierungsrunden jenseits der 100 Millionen Euro sind in Europa nur schwer zu wuppen. Versicherer Allianz steigt in einen EU-Fonds ein, der das beheben soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Allianz

