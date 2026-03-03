Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
03.03.2026 16:08:00
Allianz steigt in Batteriespeicher von TotalEnergies ein
Der Versicherungskonzern Allianz will sich an Batteriespeicherprojekten des französischen Energieversorgers TotalEnergies beteiligen. Es geht um elf Projekte, die die Umstellung auf saubere Energie vorantreiben sollen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
