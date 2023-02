Allianz übertrifft mit operativem Rekordgewinn Erwartungen

München (Reuters) - Deutschlands größter Versicherungskonzern Allianz hat im vergangenen Jahr erneut ein Rekordergebnis erwirtschaftet und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Die Allianz steigerte den operativen Gewinn um knapp sechs Prozent auf 14,2 Milliarden Euro, wie der Versicherer am Freitag in München mitteilte. Der Wert liegt am oberen Ende der Spanne, die das Management gesetzt hatte, und rund eine halbe Milliarde Euro über dem Durchschnitt der Analystenschätzungen. Zum Jahresende legte die Allianz vor allem im Leben- und Krankenversicherungsgeschäft einen Spurt hin. Der Nettogewinn lag mit 6,7 (6,6) Milliarden Euro nur leicht über dem Vorjahresniveau, nachdem der Versicherer noch Sonderbelastungen aus dem Skandal um "Structured Alpha"-Hedgefonds in den USA zu tragen hatte.

Die Dividende soll auf 11,40 (2021: 10,80) Euro je Aktie steigen. Für das laufende Jahr hat sich der Versicherer einen operativen Gewinn zwischen 13,2 und 15,2 Milliarden Euro vorgenommen.

