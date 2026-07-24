Allianz verkleinert Vorstand nach Abgang von Thallinger zum Jahresende

DOW JONES--Allianz verliert zum Jahresende sein Vorstandsmitglied Günther Thallinger und verkleinert nach Thallingers Ausscheiden das Gremium auf 8 Mitglieder von 9.

Wie der Versicherer mitteilte, haben sich der Konzern und Thallinger "einvernehmlich darauf verständigt, das Mandat von Herrn Thallinger als Mitglied des Vorstands der Allianz SE zum 31. Dezember 2026 auslaufen zu lassen". Thallinger ist seit 2017 im Allianz-Vorstand und derzeit dort für Investment Management und Sustainability ( Nachhaltigkeit ) verantwortlich. Seine Bereiche sollen auf andere Vorstandsmitglieder verteilt werden.

So werde Andreas Wimmer zusätzlich die Verantwortung für die Eigenanlagen des Konzerns (Allianz Investment Management) übernehmen. Wimmer ist bereits für Asset Management sowie US Life Insurance zuständig.

Tomas Kunzmann, der ab 1. Januar zum Allianz-Vorstand stößt, soll die Veranwortung für Global Health und Nachhaltigkeit (ESG) übernehmen. Bisher sollte er laut Ankündigung für Asien-Pazifik einschließlich Indien zuständig sein.

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July 24, 2026 05:31 ET (09:31 GMT)