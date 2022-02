Allianz: "Ylenia", "Zeynep" und "Antonia" verursachen dem Konzern Kosten in Höhe von rund 200 Millionen Euro

Der Allianz -Konzern bezifferte das Schadensvolumen auf rund 200 Millionen Euro brutto, wie ein Sprecher mitteilte.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hatte in einer ersten Schadensbilanz am Morgen von versicherten Gesamtschäden für die Branche in Höhe von rund 1,4 Milliarden Euro gesprochen.

FRANKFURT (Dow Jones)