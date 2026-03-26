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26.03.2026 10:30:42

AllianzGI beteiligt sich an Amprion und investiert ins Stromnetz

DOW JONES--Allianz Global Investors steigt beim zweitgrößten deutschen Übertragungsnetzbetreiber Amprion ein. Im Namen von Allianz-Versicherungsgesellschaften und des Allianz European Infrastructure Fund II sei der Erwerb eines mittelbaren Anteils vereinbart worden, den der Wettbewerber Talanx hält, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Allianz GI und Talanx.

Beide wollen in den nächsten Jahren "erhebliche Mittel" bereitstellen, damit insgesamt 9.300 Kilometer Stromleitungen errichtet oder ausgebaut werden könnten. Angaben zu den finanziellen Details der Transaktion, die im zweiten Quartal abgeschlossen werden soll, wurden nicht gemacht.

Amprion will bis 2029 rund 36,4 Milliarden Euro in den Ausbau seines Höchstspannungsnetzes investieren, das vor allem im Westen Deutschlands liegt. Das Unternehmen gehört zu 74,9 Prozent der M31 Beteiligungsgesellschaft, an der als Teil eines Konsortiums von Finanzinvestoren auch Talanx beteiligt ist.

Die restlichen 25,1 Prozent hielt lange RWE. Der Essener Versorger gab zuletzt jedoch Teile seiner Sperrminorität an den Vermögensverwalter Apollo Global Management ab, um die Finanzierung des Netzausbaus zu stemmen. Apollo stellte dafür 3,2 Milliarden Euro bereit.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2026 05:31 ET (09:31 GMT)

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