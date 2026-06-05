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05.06.2026 09:41:10
AllianzGI in exclusive talks to buy UOB Asset Management: sources
The details are being finalised on a transaction that could be valued at up to S$600 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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