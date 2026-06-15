Life Insurance Aktie
WKN DE: A0YH5W / ISIN: US5318641066
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15.06.2026 14:14:26
Allianz’s reported HSBC Life bid reflects race for scale in Singapore’s competitive life insurance sector
HSBC has reportedly shortlisted Allianz, Sumitomo Life Insurance and Dai-ichi Life Holdings as bidders for the Singapore insurance unitWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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