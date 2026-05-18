Allied Architects,Inc gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Allied Architects,Inc hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,93 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -32,070 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,15 Prozent auf 767,7 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 809,4 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at