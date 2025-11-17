|
Allied Architects,Inc vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Allied Architects,Inc lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 8,16 JPY gegenüber -19,210 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,24 Prozent auf 715,6 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 844,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
