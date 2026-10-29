Allied Blenders and Distillers legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Allied Blenders and Distillers präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,56 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,23 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allied Blenders and Distillers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,48 Milliarden INR im Vergleich zu 9,90 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at