Allied Blenders and Distillers: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Allied Blenders and Distillers hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 INR gegenüber 1,70 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 9,90 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 51,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allied Blenders and Distillers 20,29 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at