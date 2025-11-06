|
06.11.2025 06:31:29
Allied Blenders and Distillers: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Allied Blenders and Distillers hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 INR gegenüber 1,70 INR im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 9,90 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 51,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allied Blenders and Distillers 20,29 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!