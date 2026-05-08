Allied Cooperative Insurance Group Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Allied Cooperative Insurance Group Registered lud am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Allied Cooperative Insurance Group Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,61 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,480 SAR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 68,92 Prozent auf 325,4 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 192,7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at