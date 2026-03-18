Allied Cooperative Insurance Group Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Allied Cooperative Insurance Group Registered hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,630 SAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 77,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 195,1 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 346,1 Millionen SAR ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,420 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Allied Cooperative Insurance Group Registered ein EPS von -0,570 SAR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,01 Milliarden SAR – das entspricht einem Zuwachs von 8,83 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 931,53 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at