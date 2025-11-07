Allied Cooperative Insurance Group Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Allied Cooperative Insurance Group Registered ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Allied Cooperative Insurance Group Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,98 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,100 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Allied Cooperative Insurance Group Registered mit einem Umsatz von insgesamt 259,0 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 266,4 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 2,79 Prozent verringert.

