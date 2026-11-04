Allied Digital Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Allied Digital Services hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,22 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,58 INR je Aktie erzielt worden.

Allied Digital Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,65 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at