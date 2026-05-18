Allied Energy präsentierte Quartalsergebnisse

Allied Energy hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite standen 0,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at