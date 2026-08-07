Allied Gold präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Allied Gold präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 507,1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 348,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at