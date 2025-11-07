Allied Gold: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Allied Gold hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,21 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,760 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 420,9 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allied Gold 257,6 Millionen CAD umgesetzt.

