Allied Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Allied Gold lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 CAD, nach -0,210 CAD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Allied Gold 501,3 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 420,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at