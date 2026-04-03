Allied Machinery A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Allied Machinery A ließ sich am 31.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Allied Machinery A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,21 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 324,0 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 242,5 Millionen CNY umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 0,950 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allied Machinery A 0,780 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,09 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,25 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at