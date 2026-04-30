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30.04.2026 06:31:29
Allied Machinery A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Allied Machinery A ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Allied Machinery A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Allied Machinery A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Allied Machinery A im vergangenen Quartal 336,7 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allied Machinery A 275,0 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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