Allied Machinery A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Allied Machinery A ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Allied Machinery A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Allied Machinery A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Allied Machinery A im vergangenen Quartal 336,7 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allied Machinery A 275,0 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at