Allied Machinery A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Allied Machinery A hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allied Machinery A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 343,8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 270,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at