Allied Motion Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Allied Motion Technologies hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 138,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 125,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at