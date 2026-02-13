Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,24 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units ein EPS von -1,840 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 148,8 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 155,1 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 9,500 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -2,450 CAD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 592,38 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 592,04 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

