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30.07.2026 06:31:29
Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,80 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,680 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,12 Prozent auf 140,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 145,0 Millionen CAD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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