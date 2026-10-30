Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CAD. Im Vorjahresviertel waren -0,810 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 138,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 147,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at