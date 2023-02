Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units präsentierte in der am 01.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Allied Properties Real Estate Investment Trust Trust Units 135,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 146,7 Millionen CAD umgesetzt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 8,69 Prozent auf 568,89 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 519,47 Millionen CAD gelegen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 2,97 CAD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 623,10 Millionen CAD beziffert.

Redaktion finanzen.at