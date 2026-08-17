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17.08.2026 06:31:29
ALLIED TELESIS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ALLIED TELESIS hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ALLIED TELESIS ein Ergebnis je Aktie von 0,070 JPY vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ALLIED TELESIS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,37 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,89 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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