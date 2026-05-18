|
18.05.2026 06:31:29
ALLIED TELESIS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ALLIED TELESIS hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 9,66 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ALLIED TELESIS 4,82 JPY je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat ALLIED TELESIS mit einem Umsatz von insgesamt 13,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,26 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!