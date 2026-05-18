ALLIED TELESIS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ALLIED TELESIS hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 9,66 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ALLIED TELESIS 4,82 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat ALLIED TELESIS mit einem Umsatz von insgesamt 13,12 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at