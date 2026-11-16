ALLIED TELESIS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ALLIED TELESIS lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 9,12 JPY gegenüber 10,77 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

ALLIED TELESIS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,96 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at