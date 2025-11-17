ALLIED TELESIS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ALLIED TELESIS hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,77 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,80 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,98 Prozent auf 12,54 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at