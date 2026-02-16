|
16.02.2026 06:31:31
ALLIED TELESIS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ALLIED TELESIS hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
ALLIED TELESIS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,94 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,69 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 13,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 27,55 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 32,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 49,95 Milliarden JPY, während im Vorjahr 48,46 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.