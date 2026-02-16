ALLIED TELESIS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ALLIED TELESIS hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

ALLIED TELESIS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,89 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 25,94 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,69 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 13,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 27,55 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 32,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 49,95 Milliarden JPY, während im Vorjahr 48,46 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at