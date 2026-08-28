Alligator Bioscience Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alligator Bioscience Registered präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Alligator Bioscience Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,020 SEK vermeldet.

Redaktion finanzen.at