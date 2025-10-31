Allison Transmission: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Allison Transmission hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1,63 USD gegenüber 2,27 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 693,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 824,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at