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06.05.2026 06:31:29
Allison Transmission hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Allison Transmission stellte am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,33 USD gegenüber 2,23 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Allison Transmission mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 766,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 83,55 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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